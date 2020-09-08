Сбой произошел в работе сервисов Google

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В работе сервисов Google и Google Drive в ряде стран наблюдается сбой. Об этом сообщает "Газета.ру".

Неполадки и проблемы с доступом были замечены в 18:01 по московскому времени. При этом больше всего жаловались на трудности в США, Франции, Великобритании, России и Испании.

Так, порядка 70% пользователей Google столкнулись с проблемами при входе в учетную запись и авторизацией. Кроме того, 29% не могли использовать поисковик сервиса. Еще 90% владельцев гаджетов обнаружили ошибку при работе Google Drive.

Ранее сбой произошел в работе Twitter. Чаще всего на неполадки жаловались пользователи из США, Японии, Великобритании, Филиппин и в Чили.