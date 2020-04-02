В работе Instagram, WhatsApp и Facebook произошел сбой

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Пользователи заявили о проблемах в работе социальных сетей Instagram, WhatsApp и Facebook. Об этом информирует портал Downdetector, который занимается отслеживанием происходящих неполадок на популярных интернет-ресурсах.

Известно, что жалобы на проблемы в работе Instagram пришли из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Парижа, Барселоны, Рима, Сан-Паулу, Буэнос-Айреса и Лиссабона. Пользователи из Москвы также сообщают о сбоях.

Отмечается, что подавляющее число пользователей Instagram (71 процент) столкнулись с проблемой загрузки файлов. Еще 19 процентов опрошенных не могут войти в свой аккаунт. У 8 процентов не загружается сайт.

В менеджере WhatsApp сбои отмечаются с 00:06 по московскому времени. Больше всего жалоб приходит из стран Латинской Америки и Европы. Пользователи сообщают о том, что не могут подключиться к серверу.

В свою очередь, о сбоях в работе Facebook сообщили пользователи из Мексики, США, Аргентины, Великобритании, Польши и Нидерландов. У большинства из них (84 процента) не загружается сайт. При этом 15 процентов опрошенных не могут авторизироваться в соцсети.

6 марта в работе Facebook уже происходил сбой. Об этом сообщили жители США, Бразилии, Перу, Греции, Италии, Франции, Германии, Нидерландов и Польши.