Названы возможные причины сбоя в соцсети "ВКонтакте"

Фото: vk.com

В российском сегменте соцсети "ВКонтакте" произошел масштабный сбой – пользователи не могли получить доступ к своим страницам и личным сообщениям.

"Это возможность хакерской атаки, проблема с оборудованием в центре обработки данных, где могли возникнуть перебои с электропитанием. Кроме того, мог произойти самый простейший вариант – когда при ремонтных работах перерезается кабель, который ведет к центрам обработки данных и другим станциям", – такое мнение высказал глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в интервью ИА "НСН".

По словам Кускова, социальная сеть наверняка подготовлена к подобным перебоям и имеет заготовленные системы резервирования. Эксперт в области информационной безопасности призвал пользователей лояльнее относиться к специалистам. Эксперт также напомнил, что подобные сбои, когда на несколько часов, а то и на целый день, "садились" Facebook, WhatsApp и Instagram.

Сбой в работе социальной сети "ВКонтакте" был зафиксирован около 16:40 по московскому времени. Пользователи сообщали о проблемах с доступом к страницам социальной сети и задержках в их загрузке. Кроме того, часть профилей начали отображаться как удаленные аккаунты.

Наиболее часто о проблемах с доступом сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, сбои фиксируют в Нижнем Новгороде, Новосибирске и других городах РФ.