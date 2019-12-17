Сбой произошел в работе социальной сети Twitter

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Пользователи пожаловались на работу социальной сети Twitter. Об этом информирует портал Downdetector, занимающийся отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что перебои в работе Twitter начались c 18:04 по московскому времени. Больше всего жалоб на неполадки приходят от пользователей из США, Японии, Великобритании и некоторых других европейских стран.

Согласно данным портала, 47% пользователей пожаловались на работу веб-сайта. Еще часть опрошенных сообщили о проблемах работы мобильных приложений на устройствах Apple (33%) и Android (18%).

Ранее сообщалось о сбоях в социальной сети Instagram. Большинство пользователей жаловались на проблемы с новостной лентой. Наибольшее количество жалоб на сбои поступило из США, стран Европы и Латинской Америки.

