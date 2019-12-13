Пользователи Instagram вновь сообщили о сбоях в работе соцсети

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Сбои в работе социальной сети Instagram были отмечены пользователями из разных стран мира, в том числе и из России. Об этом информирует портал Downdetector, который занимается отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов.

Сообщается, что порядка 41% пользователей столкнулись с проблемой просмотра основной ленты новостей. Еще 39% респондентов пожаловались на отказ работы "историй". 18% пользователей не смогли попасть в свои аккаунты.

Наибольшее количество жалоб на сбои поступило из США, стран Европы и Латинской Америки. Пользователи из России также столкнулись с проблемами в работе соцсети.

Ранее сбои произошли в работе социальных сетей Instagram и Facebook. Об этом сообщал портал Downdetector.