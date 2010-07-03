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Общество

11 декабря, 23:56

Сбои происходят в работе социальных сетей Instagram и Facebook

общество технологии

Фото: depositphotos/2nix

Пользователи пожаловались на сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

"Есть сбой в Instagram", – отмечается на сайте.

Уточняется, что 73% пользователей этой социальной сети заметили проблемы с загрузкой, еще 14% респондентов пожаловались на трудности с публикацией историй. При этом 11% вовсе не смогли войти в соцсеть.

По имеющимся данным, сбои происходили в США, Франции, Бразилии, Италии, Польше, Португалии и Бельгии. На территории России на перебои в работе пожаловались москвичи.

По данным портала Downdetector, сбои в работе Facebook начались около 22:46 по московскому времени. 66% пользователей отметили проблемы с новостной лентой, 20% не смогли авторизоваться, у 13% соцсеть полностью отключилась.

Наибольшее количество жалоб поступает из США, Австралии и Филиппин. Информации о неполадках из России не поступало.

Ранее сбой произошел в работе мобильного приложения "Тинькофф банка". Больше всего на неполадки жаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

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