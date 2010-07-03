"Тинькофф банк" восстановил работу мобильного приложения после сбоя

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Работа мобильного приложения "Тинькофф банка" была восстановлена после сбоя. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на информацию пресс-службы банка.

"Вечером у части клиентов могли наблюдаться затруднения со входом в мобильное приложение, которые были оперативно исправлены. Ситуация затронула менее 0,1% клиентов", – заверили в пресс-службе.

Сообщения о сбоях в работе мобильного приложения "Тинькофф Банк" начали поступать от пользователей с 22:51 понедельника, 10 декабря. Данные об этом имеются на странице портала Downdetector, который занимается отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов. Больше всего на неполадки жаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Примерно 94% опрошенных не смогли войти в систему, еще 5% пожаловались на сбой всех сервисов.

Ранее Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе банкоматов и онлайн-банка. Об этом сообщила пресс-служба банка.