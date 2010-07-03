Сбербанк устранил сбой в работе банкоматов и онлайн-сервисов

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Специалисты устранили сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, с котором 10 апреля столкнулись клиенты Сбербанка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Представители банка заверили, что сейчас все системы работают в штатном режиме.

В среду в Сбербанке случился второй сбой за последнюю неделю. Некоторые держатели карт не могли выполнить операции в банкоматах или сервисе "Сбербанк Онлайн".

Предыдущий масштабный сбой произошел 8 апреля. Тогда операции в онлайн-банке и банкоматах не были доступны в течение нескольких часов.

