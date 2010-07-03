Сбой в работе приложения и банкоматов Сбербанка устранен

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Сбербанк устранил технический сбой, который наблюдался в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" и устройствах самообслуживания, сообщается в аккаунте банка в Twitter.

"Платежи и переводы в "Сбербанк онлайн" и банкоматах проходят без проблем", – говорится в сообщении.

Мы устранили сбой, теперь всё работает. Платежи и переводы в Сбербанк Онлайн и банкоматах проходят без проблем. — Сбербанк (@sberbank) 8 апреля 2019 г.



Ранее Сбербанк предупредил о затруднениях в работе мобильного приложения и устройств самообслуживания. Проблемы возникли по техническим причинам.