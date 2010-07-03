В работе "Сбербанк Онлайн" могут быть затруднения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сбербанк предупредил о затруднениях в работе мобильного приложения и устройств самообслуживания, сообщает ТАСС.

Проблемы возникли по техническим причинам. Некоторые клиенты банка могут испытывать сложности при проведении операций платежей и переводов в "Сбербанк Онлайн", а также через устройства самообслуживания банка.

В кредитной организации принесли извинения за доставленные неудобства и пообещали в ближайшее время устранить неполадки.