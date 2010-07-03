В работе сервиса "Сбербанк Онлайн" снова произошел сбой

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В работе сервиса "Сбербанк Онлайн" наблюдаются проблемы. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что сбой произошел около 12:00 по московскому времени. Большинство пользователей жалуются на неполадки в работе всех сервисов Сбербанка, некоторые также испытывают проблемы со входом в приложение. Помимо этого, были выявлены нарушения при осуществлении переводов денежных средств.

Ранее Сбербанк уже сталкивался со сбоем в работе. Так, 8 апреля некоторые клиенты банка испытывали сложности при проведении операций платежей и переводов в "Сбербанк Онлайн", а также через устройства самообслуживания банка.

Тогда в кредитной организации принесли извинения за доставленные неудобства и пообещали в ближайшее время устранить неполадки.

В тот же день в официальном аккаунте банка в Twitter сообщили об устранении технического сбоя в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" и устройствах самообслуживания.