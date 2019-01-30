Звонок из банка: как не стать жертвой мошенников

В социальных сетях появилась информация о новом виде мошенничества, которому подверглись клиенты Сбербанка. Злоумышленники звонили якобы с целью предупредить пользователя о попытке несанкционированного списания средств со счета и выманивали данные о картах. О том, как не стать жертвами таких мошенников, а также других распространенных сегодня афер, в материале портала Москва 24.

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Как сообщают СМИ, пострадавших клиентов Сбербанка подкупало наличие у мошенников определенного количества информации о пользователе: например, паспортные данные и последние транзакции по счету. Для убедительности номера злоумышленников определялись на телефоне как номера кредитной организации, а недоверчивым пользователям даже присылали СМС-сообщения с подтверждением с короткого номера 900.

В Сбербанке уже заявили, что сотрудники организации никогда не звонят клиентам. Все подозрительные операции по картам банка блокируются автоматически. Организация также напомнила о том, как вести себя с банковской картой, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Как не стать жертвой мошенника Нельзя никому сообщать полные данные своих банковских карт: номер, срок годности, CVC-код, СМС-коды, одноразовые пароли, кодовые слова. Это относится не только к клиентам Сбербанка, но и к пользователям карт других кредитных организаций. Если на телефон поступил звонок из банка, и диспетчер запрашивает указанные данные, – лучше всего прекратить разговор сразу и перезвонить в банк по номеру, указанному на карте, для уточнения информации.

Нельзя никому сообщать полные данные своих банковских карт: номер, срок годности, CVC-код, СМС-коды, одноразовые пароли, кодовые слова. Это относится не только к клиентам Сбербанка, но и к пользователям карт других кредитных организаций. Если на телефон поступил звонок из банка, и диспетчер запрашивает указанные данные, – лучше всего прекратить разговор сразу и перезвонить в банк по номеру, указанному на карте, для уточнения информации.

Между тем выманить деньги злоумышленники могут не только с помощью телефонных звонков.

Сбербанк рассказал, как вести себя с телефонными мошенниками

Осторожней с приложениями

Фактически любое приложение с уязвимостью ставит под угрозу все данные на смартфоне. Первое, что интересует мошенников, – это, конечно же, ваши деньги. Если телефон был атакован, любой платеж через уязвимое приложение дает доступ к банковским данным. Причем для того, чтобы залезть в карман пользователя, совсем не обязательно быть профессиональным хакером. Сейчас уже существуют готовые инструменты для взлома, с которыми может разобраться обычный школьник.

Заражают телефоны не только для кражи денег. По словам экспертов, самые распространенные атаки – это трояны-рутовальщики. Их цель – показать как можно больше рекламы или установить рекламные приложения.

Фото: depositphotos/GaudiLab

Как можно обезопасить свой смартфон:



загружайте приложения только из официальных магазинов;

старайтесь не заходить через свои учетные записи, когда используете публичный Wi-Fi;

подключите СМС-информирование о списании средств со счета;

обратите внимание на то, какие права выдаете разным приложениям. Особенно внимательно, если приложение просит доступ к СМС-сообщениям;

не пытайтесь получить права суперпользователя или осуществить джейлбрейк (получить доступ к расширенным настройкам аппарата).

Социальная инженерия

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Несмотря на технические недостатки, главной "уязвимостью" остается сам пользователь. По словам экспертов, основной метод взлома – социальная инженерия, а грубо говоря, обман с помощью воздействия на человека (с учетом особенностей людской психики), а не на систему. Обычно это банальная рассылка вроде "привет, не могу говорить, скинь 10 тысяч". В итоге граждане отправляют деньги фактически по собственному желанию.

Например, студентка МГУ Наталья думала, что переводит деньги своей подруге: "Я, конечно, неглупая, учусь в главном вузе страны, но ситуации бывают разные. Девочка, со страницы которой меня просили перевести деньги, была моей хорошей знакомой. Когда мне пришло якобы от нее сообщение, она находилась в другом городе, я это знала. Попросила занять две тысячи, у меня не возникло никаких сомнений, что это именно она. Во-первых, она попросила небольшую сумму, во-вторых, мы были достаточно знакомы для такой просьбы, в-третьих, ну всякое может случиться. Хотя было то, что меня смутило: мошенник сначала скинул мне номер карты, на которую перевести деньги, а потом скинул и саму фотографию карты с именем и фамилией моей знакомой. Я тогда подумала: "Зачем? Я уже знаю номер счета!", но значения этому не придала, так как пыталась сосредоточиться на занятиях. Уже после стало понятно, что меня обманули, так как мошенники стали просить еще, ссылаясь на отрицательный баланс карты. Но уже отправленные деньги, к сожалению, вернуть так и не удалось".

Основная мера безопасности здесь – бдительность. Перезвоните своему родственнику или другу и уточните информацию. Предупредите о подобных способах "развода" пожилых близких.

Илья Русаков