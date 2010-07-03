Сбербанк запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

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Сбербанк объявил о запуске услуги снятия наличных в кассе магазина при безналичной оплате покупки, передает ТАСС.

Как уточнили в кредитной организации, данная опция будет доступна в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 года.

За одну операцию можно будет получить наличными до 5000 рублей. Для этого в момент безналичной оплаты покупки в магазине достаточно будет предупредить кассира о своем желании снять наличные. Сотрудник кассы введет общую сумму с учетом наличных, после этого клиент сможет подтвердить снятие ПИН-кодом.

Подобный сервис доступен в США. Снимать наличные с карты на кассе магазина, аптеки или заправки можно, попросив кешбэк в момент оплаты покупки безналом. С банковской карты списывается сумма покупки плюс сумма выданных наличных.

Ранее сообщалось, что журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых надежных банков в РФ в текущем году. Лидером списка стал "Юникредит банк". В первую тройку также вошли Райффайзенбанк и Росбанк, который годом ранее возглавлял рейтинг.