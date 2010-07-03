Названы самые надежные банки России

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых надежных банков в РФ в текущем году. Лидером стал "Юникредит банк".

В первую тройку также вошли Райффайзенбанк и Росбанк, который годом ранее возглавлял рейтинг. Всего в категорию наиболее надежных попали 30 кредитных организаций против 13 годом ранее. В их числе оказались как "дочки" иностранных банков, так и крупнейшие российские банки.

Следом по убыванию расположились Сбербанк, ВТБ, Ситибанк занимает шестое место, "ИНГ банк", "Нордеа", "HSBC Банк", "Креди Агриколь", Альфа-банк, Россельхозбанк и Газпромбанк.

По словам младшего директора по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Людмилы Кожекиной, частные банки становятся более прозрачными, а к государственным кредитным организациям с учетом международных санкций у граждан возникает все больше вопросов.

В начале марта ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка. По отчетам на 1 февраля кредитная организация занимала 132-е место в банковской системе РФ по величине активов.