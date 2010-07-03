ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка

Центральный Банк России отозвал лицензию у кредитной организации Роскомснаббанк, документ опубликован на сайте ЦБ.
Лицензия отозвана с 7 марта. Теперь у организации нет лицензии на осуществление банковских операции, лицензия на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг аннулирована.
По отчетам, на 1 февраля кредитная организация занимала 132-е место в банковской системе РФ по величине активов. В деятельности Роскомснаббанка отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов. Это было направлено на привлечение средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме с признаками финансовой пирамиды.
Кредитная организация принимала деньги физлиц под повышенную процентную ставку в пользу клиента – юридического лица, которые в конечном счете направлялись на выдачу займов ряду компаний. Погашались обязательства перед физическими лицами по таким взносам за счет вновь привлеченных средств населения.
В феврале ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "АРБ-Инкасс", не являющейся участником системы страхования вкладов. Основным видом деятельности "АРБ-Инкасс" являлась инкассация наличных денег. Причиной ухудшения финансового положения стало падение спроса клиентов.
В январе Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций нижегородский "Радиотехбанк", а также ПАО "Камчаткомагропромбанк". В деятельности последнего выявлены признаки вывода активов с ущербом для кредиторов и вкладчиков. Информацию о недобросовестных операциях направят правоохранителям.
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