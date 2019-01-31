ЦБ лишил лицензии "Камчаткомагропромбанк"

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО "Камчаткомагропромбанк".

Как говорится на сайте регулятора, Центрбанк выявил в деятельности организации признаки вывода активов с ущербом для кредиторов и вкладчиков. Банк осуществлял свою деятельность с 1990 года.

Информация о недобросовестных операциях будет направлена в правоохранительные органы. По величине активов на 1 января кредитная организация занимала 297-е место в банковской системе РФ.

Отмечается, что организация осуществлял кредитование лиц, связанных с банком. При этом более 70 процентов его портфеля сформировано сомнительной ссудной задолженностью. Банк также занижал величину кредитного риска.

Арбитражный суд Москвы ранее признал банкротом банк "Югра", входивший в топ-30 кредитных организаций. Функции конкурсного управляющего будет выполнять Агентство по страхованию вкладов.