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13:30

ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров

экономика финансы

13:30

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Банк России 27 декабря аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров, в том числе "Альпари", "Телетрейд" и "Форекс-клуб". Об этом сообщает сайт регулятора.

Свою деятельность по решению ЦБ также должны прекратить "Трастфорекс" и "Фикс трейд".

Основанием для лишения лицензий стали неоднократные нарушения в течение 2018 года. В частности, Центробанк упоминает неисполнение или ненадлежащее исполнение своих предписаний, нарушение порядка ведения внутреннего учета и нарушение требований к соотношению размера обеспечения, предоставленного физическими лицами обществу.

Отныне все дилеры должны до 27 января 2019 года прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Исключением являются действия, связанные с прекращением обязательств перед клиентами.

ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров

Ранее Центробанк отозвал лицензию московского Рунэтбанка. Решение принято после того, как уполномоченный орган банка направил в ЦБ ходатайство о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

экономика финансы

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