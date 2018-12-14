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Банк России аннулировал лицензию московского Рунэтбанка, сообщается на сайте регулятора.

Решение принято после того, как уполномоченный орган банка направил в ЦБ ходатайство о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

Рунэтбанк – участник системы страхования вкладов. По величине активов на 1 декабря 2018 года занимал 468-е место в банковской системе России.

Согласно отчетным данным, кредитная организация имеет достаточное количество средств удовлетворения требований кредиторов.