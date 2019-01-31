Банк России отозвал лицензию у "Радиотехбанка"

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Банк России с 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского "Радиотехбанка". Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Согласно данным ЦБ, "Радиотехбанк" на 1 января занимал 276-е место в банковской системе РФ.

В конце января Центробанк отозвал лицензию у банка "Еврокапитал- Альянс" из Переславль-Залесского, занимавшего по величине активов 322-е место в банковской системе России.