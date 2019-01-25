ЦБ отозвал лицензию у банка "Еврокапитал-Альянс"

Центробанк с 25 января отзывает лицензию у банка "Еврокапитал- Альянс" —кредитной организации из Переславль-Залесского, занимавшей по величине активов 322-е место в банковской системе России. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Приоритетным направлением деятельности банка являлось предоставление банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях. Сумма гарантий, выданных банков, превысила 9 миллиардов рублей – это превысило размер собственных средств организации более чем в 7 раз.
"Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций", – заявили в ЦБ.
Центробанк за пять лет отозвал лицензии у более чем 400 банков и санировал более 30 кредитных организаций. ЦБ проводит процесс оздоровления банковского сектора в течение двух-трех лет. Основной этап "расчистки" пришелся на 2014-2016 годы.
В конце декабря прошлого года ЦБ отозвал лицензии у Донлеббанка и Руссобанка. Обе финансовые организации теперь не могут осуществлять банковские операции. Согласно отчетам, по величине активов Донхлеббанк занимал 298-е место в банковской системе РФ, а Руссобанк расположился на 268-й строчке.
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