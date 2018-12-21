ЦБ отозвал лицензии у двух российских банков

Лицензии Донлеббанка и Руссобанка отозваны по решению Банка России. Об этом сообщает сайт регулятора.
Обе финансовые организации теперь не могут осуществлять банковские операции. Согласно отчетам, по величине активов на начало месяца Донхлеббанк занимал 298-е место в банковской системе РФ, а Руссобанк расположился на 268-й строчке.
Донхлеббанк финансировал комплексные строительные проекты группы компаний, которые принадлежат его основному собственнику. В реализации ряда таких проектов возникли трудности. В итоге на балансе банка образовался значительный объем проблемных активов.
В ЦБ добавили, что руководство Донхлеббанка выводило ликвидные активы с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Всю информацию регулятор направит в правоохранительные органы.
А в деятельности Руссобанка Центробанк выявил неоднократные нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Помимо этого, в организации проводились сомнительные транзитные операции.
Кроме того, организацию внутреннего контроля в банке признали неэффективной. А руководство Руссобанка не собиралось предпринимать действенные меры, чтобы исправить ситуацию.
Неделю назад ЦБ аннулировал лицензию московского Рунэтбанка. По величине активов на 1 декабря 2018 года банк занимал 468-е место в банковской системе России.
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