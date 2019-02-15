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09:09

Центробанк отозвал лицензию у "АРБ-Инкасс"

экономика

09:09

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Центробанк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "АРБ-Инкасс", не являющейся участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Основным видом деятельности "АРБ-Инкасс" являлась инкассация наличных денежных средств. К ухудшению финансового положения привело сокращение спроса клиентов.

"АРБ-Инкасс" допустила уменьшение величины собственных средств (капитала) до уровня ниже размера уставного капитала", – говорится в сообщении. В учреждении назначена временная администрация.

По величине активов на 1 января кредитная организация занимала 482-е место в банковской системе РФ.

Центробанк за пять лет отозвал лицензии у более чем 400 банков и санировал более 30 кредитных организаций. ЦБ проводит процесс оздоровления банковского сектора в течение двух-трех лет. Основной этап "расчистки" пришелся на 2014-2016 годы.

В конце декабря прошлого года ЦБ отозвал лицензии у Донлеббанка и Руссобанка. Обе финансовые организации теперь не могут осуществлять банковские операции. Согласно отчетам, по величине активов Донхлеббанк занимал 298-е место в банковской системе РФ, а Руссобанк расположился на 268-й строчке.

экономика

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