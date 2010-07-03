Пользователи пожаловались на сбои в работе соцсетей Instagram и Facebook

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Пользователи заметили сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook. Такая информация поступила согласно данным портала Downdetector.

"Есть сбой в работе Facebook. Есть сбой в Instagram", – следует из сообщения, появившегося на сайте.

По имеющимся данным, жалобы на работу Facebook и Instagram начали приходить от пользователей соцсетей еще с вечера 12 ноября. Известно, что приблизительно 69% респондентов Instagram заявили о проблемах с загрузкой новостной ленты. Еще 19% сослались на трудности с публикацией историй, а 11% сообщили о проблемах с вебсайтом. В основном проблемы с работой соцсетей испытывали жители Великобритании, США, Венгрии, Греции и Турции. В России главным образом жалуются москвичи.

Сбои в Facebook произошли в США, Бразилии, Нидерландах, Перу, Румынии, Израиле, Великобритании, а также в России. При этом уточняется, что 70% пользователей недовольны сбоями в работе новостной ленты, 15% заявили о полном отключении соцсети. Еще 13% испытали трудности с авторизацией.

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