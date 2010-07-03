Сбербанк устранил сбой в работе банкоматов и онлайн-банка

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Сбербанк России устранил временные затруднения при проведении операций в системе "Сбербанк Онлайн" и устройствах самообслуживания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу банка.

"Все системы банка работают в штатном режиме", – отметила пресс-служба.

Согласно данным сайта Downdetector, сбои в банке начались после 16:00 по Москве. Некоторые держатели карт не могли выполнить операции в банкоматах или сервисе "Сбербанк Онлайн".

Ранее пресс-служба банка предупреждала своих клиентов о возможных трудностях при проведении операций со вкладами в мобильном приложении, банкоматах и отделениях кредитно-финансовой организации. Сотрудники Сбербанка принесли свои извинения клиентам за доставленные неудобства.

В конце октября в Сбербанке рассказали, что рисунок вен на ладони появится в единой биометрической системе в 2020 году. Нововведение пока не обещает стать массовым, однако является наиболее безопасным на сегодняшний день способом защиты. В банке планируют использовать сканирование ладоней для клиентов, которые из-за физиологических особенностей не могут пользоваться системой распознавания по лицу или по голосу.

С июля 2018 года специалисты начали собирать слепки лица и голоса. Систему используют для дистанционной идентификации клиентов банков при открытии счета, получении кредита и других операциях.

