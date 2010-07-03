Сбербанк намерен запустить помощника врача с ИИ

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Сбербанк планирует запустить помощника врача с искусственным интеллектом. Об этом в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

Проект поможет специалистам быстрее и качественнее диагностировать заболевания и назначать необходимое лечение. В настоящее время этот проект обсуждается с руководством нескольких регионов России.

В разработке помощника будут участвовать опытные врачи, которые наметят информацию, необходимую для обучения искусственного интеллекта. Проект находится на стадии продвинутых научных исследований.

Ранее в Сбербанке рассказали, что рисунок вен на ладони появится в единой биометрической системе в 2020 году. Нововведение пока не обещает стать массовым, однако является наиболее безопасным на сегодняшний день способом защиты.

С июля 2018 года в ЕБС начали собирать слепки лица и голоса. Систему используют для дистанционной идентификации клиентов банков при открытии счета, получении кредита и других операциях. Технологии зашли еще дальше: в банках планируют ввести систему опознавания по слепкам вен на ладони.

