Российские банки защитят биометрические данные клиентов

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Российские банки смогут пользоваться системой шифрования слепков лица и голоса своих клиентов при передаче в единую биометрическую систему (ЕБС), сообщает газета "Известия". Около 30 кредитных организаций задействуют ее в ближайшее время.

Создателем разработки стал "Ростелеком". Новинка получила положительное заключение ФСБ. Центральный банк дал остальным организациям отсрочку по внедрению изменений в их системы безопасности биометрии.

Некоторые банки сейчас могут установить систему шифрования собственной разработки, разработки "Ростелекома" или "облачный" вариант. Внедрить платформы необходимо до конца 2019 года. Первые организации подключатся к ЕБС после установки новых систем безопасности не позже начала ноября.

Кредитным организациям выгоднее использовать типовое решение. Его установка стоит примерно в три–пять раз дешевле, чем разработка собственного, а сроки проекта сокращаются с 12 месяцев до двух. По оценкам "Ростелекома", собственное шифрование создадут не более 10% игроков.

Массовые утечки биометрических данных из банков невозможны, так как они не хранятся в кредитной организации, а сразу передаются в ЕБС, подчеркнула руководитель блока цифрового бизнеса МТС Банка Екатерина Резникова. Она добавила, что единичные сливы тоже исключены, поскольку система не позволяет хранить данные на компьютерах банковских сотрудников.

Эксперт Group-IB Павел Крылов полагает, что невзламываемых систем в мире нет. Однако максимальный ущерб, к которому может привести компрометация данных из ЕБС, – их потеря. Тогда биометрию нужно будет собирать заново. Даже если слепки лица и голоса попадут в чужие руки, вероятность пострадать от действий мошенников значительно ниже риска социальной инженерии, уверен руководитель центра проектов и инноваций "БКС Премьер" Иван Мазов.

А с 2022 года в России могут начать выдавать электронные паспорта. Модель будущего документа согласовали с силовыми ведомствами. В новом паспорте будет та же информация, что и в нынешнем бумажном, а также сведения из водительских прав и СНИЛСа.

Кроме того, "Ростелеком" приступил к созданию системы удаленной идентификации по лицу и голосу для владельцев виртуальных SIM-карт (eSIM). Для регистрации абоненту необходимо будет сфотографироваться и произнести несколько слов в микрофон. Приходить с паспортом в офис сотового оператора за SIM-картой не нужно.