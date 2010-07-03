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08:22

Сервис для шифрования биометрических данных создают в России

технологии

08:22

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Фото: depositphotos/Kesu01

До конца текущего года "Ростелеком" планирует доработать облачное решение для передачи биометрических данных россиян (снимков лица и образца голоса) из банков в единую биометрическую систему (ЕБС), сообщает газета "Известия".

Отмечается, что биометрические данные будут поступать из кредитных организаций в ЕБС не напрямую, а через облако, в котором биометрия будет шифроваться. Предполагается, что это защитит персональные данные и улучшит надежность их передачи.

Как стало известно ранее, выдавать электронные паспорта в России могут начать в 2022 году. Но окончательно этот срок пока не утвержден, его еще обсуждают. Модель документа уже согласована, он будет похож на пластиковую банковскую карту. В новом паспорте будет та же информация, что и в нынешнем бумажном, а еще данные из водительских прав и СНИЛСа.

На распространение пластиковых паспортов с чипом планируется потратить около 144 миллиардов рублей.

Ранее в Минкомсвязи сообщили, что новая форма паспорта гражданина России, помимо персональных данных, будет содержать информацию об отпечатках пальцев владельца и его электронную подпись. Предполагается, что россияне смогут получить обновленный документ спустя 9-12 месяцев после принятия окончательного решения. Паспорт будет выдаваться сроком на 10 лет. При этом нельзя будет одновременно иметь и электронный, и традиционный бумажный.

Электронные паспорта в России могут появиться в 2022 году

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