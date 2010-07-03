В России появятся биометрические банкоматы

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Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые могут идентифицировать человека по лицу, сообщает газета "Известия".

Как рассказал генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин, кредитные организации закупили уже более 10 тысяч таких устройств. Установить их планируется уже до конца этого года.

В таких банкоматах совершать операции можно будет без пластиковой карты, но для этого россиянам придется сдать биометрические данные, после чего компьютерные копии их лиц привяжут к счетам.

Эксперты считают, что банкоматы нового поколения повысят безопасность операций, а также сделают процесс более удобным и быстрым. В то же время сами россияне пока недоверчиво относятся к биометрии, поэтому большой популярностью такие услуги в ближайшее время пользоваться не будут.

Ранее банки нашли новую причину для блокировки счетов. По словам клиентов Сбербанка и МКБ, кредитные организации начали интересоваться происхождением денег для открытия вклада, а также спрашивать, на что вкладчики тратят снятые со счета деньги. В противном случае счет или вклад грозят заблокировать.