Эксперт рассказал, как защититься от кражи через банкоматы

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Клиентов банков призывают при начале операций на платежных терминалах делать сбросы команд.

"Если внимательно посмотреть и сделать сброс и начать операцию заново, то этот риск обнуляется. Конечно же, можно будет придумать какое-то противоядие, разработчики программ, естественно, это дело учтут и на всякий случай предвосхитят подобного рода мошенничество. Но это не означает, что мошенники не найдут каких-то других способов", – цитирует ИА "НСН" главу Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегина Тосуняна.

Ранее в Сети появились сообщения, что у клиентов во время операций в терминалах стали похищать деньги. Мошенники подходят к устройствам и выбирают какую-либо операцию, не вставляя при этом карту. Транзакция остается незавершенной. Следующий в очереди клиент банка видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Как только человек выполнит данные указания, предыдущая операция завершается и у человека списываются деньги.

В правоохранительных органах рассказали, что подобная схема отъема личных средств у населения появилась еще год назад. За последние две недели случаи обращения в полицию по этому поводу участились.

По словам руководителя Агентства кибербезопасности, члена экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгения Лифшица, причиной такого вида мошенничества является невнимательность клиентов. В Сбербанке уточнили, что системы самообслуживания надежно защищены, для обеспечения безопасности своих денег при использовании банкоматов нужно внимательно прочитать информацию на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие подозрительных лиц.

Ранее СМИ сообщили еще об одной распространенной схеме мошенничества. Потенциальным жертвам хакеры отправляют SMS со ссылкой на федеральный закон о блокировке карты банком в связи с тем, что последняя операция показалась ему подозрительной. Затем держателям карт предлагается позвонить по телефону для подтверждения трансакции и назвать персональные данные. После сообщения личной информации хозяин банковской карты лишается средств.

