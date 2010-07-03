Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Системы самообслуживания Сбербанка надежно защищены, для обеспечения безопасности своих денег при использовании банкоматов нужно внимательно прочитать информацию на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие подозрительных лиц. Об этом РИА Новости сообщили в Сбербанке.

"В случае сомнений, лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900", – посоветовали в банке.

По словам руководителя Агентства кибербезопасности, члена экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгения Лифшица, причиной такого вида мошенничества является невнимательность клиентов.

Ранее СМИ сообщили о новом алгоритме мошенничества через терминалы Сбербанка.

Кража средств с банковской карты происходит следующим образом: злоумышленник подходит к банкомату и, не вставляя карту, выбирает нужную операцию, но не завершает ее.

Следующий в очереди клиент банка видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Как только человек выполнит данные указания, предыдущая операция завершается и у человека списываются деньги.