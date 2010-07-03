Раскрыта новая схема мошенничества через терминалы Сбербанка

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О новом алгоритме мошенничества через терминалы Сбербанка, информирует газета "Коммерсант".

Кража средств с банковской карты происходит следующим образом: злоумышленник подходит к банкомату и, не вставляя карту, выбирает нужную операцию, но не завершает ее.

Следующий в очереди клиент банка видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Как только человек выполнит данные указания, предыдущая операция завершается и у человека списываются деньги.

При этом отмечается, что схема сработает в том случае, если потенциальная жертва успеет ввести пин-код в течение полутора минут. В случае, если пауза длится дольше, операция прерывается.

В правоохранительных органах рассказали, что подобная схема отъема личных средств у населения появилась еще год назад. За последние две недели случаи обращения в полицию по этому поводу участились.

В Сбербанке заявили, что все терминалы кредитной организации надежно защищены и призвали клиентов быть внимательнее при использовании систем самообслуживания.

Ранее сообщалось о новом виде банковского мошенничества, которое может появится в ближайшие полгода. Потенциальным жертвам будет звонить робот, подделывающий любые голоса.