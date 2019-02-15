В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества

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Появление нового вида банковского мошенничества прогнозирует Сбербанк в ближайшие полгода. Потенциальным жертвам будет звонить робот, подделывающий любые голоса, сообщает РИА Новости.

На сессии Российского инвестиционного форума в Сочи зампред правления банка Станислав Кузнецов привел пример, демонстрирующий возможности новой мошеннической технологии.

Он включил в зале аудиозапись диалога, в котором условный губернатор голосом актера Иннокентия Смоктуновского просил у собеседника пять миллиардов рублей на строительство моста.

"Голос узнаваемый, телефонный звонок совершается с номера этого губернатора и точно его голосом договаривается уже о проведении транзакции", – отметил Кузнецов.

Он уточнил, что голосом Иннокентия Смоктуновского говорит не артист, а робот. Сбербанк уже разработал меры противодействия таким преступлениям. Но такой системой должны вооружиться все банки.