Путин попросил участвовавшего в освобождении Доброполья бойца беречь себя

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Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск по видеосвязи пообщался с бойцом, который участвовал в освобождении Доброполья в ДНР, и попросил его беречь себя.

Младший лейтенант состоит в составе десантно-штурмового взвода, который отличился при освобождении города.

"Я благодарю вас за службу, берегите себя, ваши близкие ждут вас дома, я знаю тоже об этом", – сказал Путин.

Глава государства также передал слова благодарности составу подразделения военного.

Об освобождении Доброполья доложил Путину начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он сообщил, что один из основных узлов обороны противника на Днепропетровском направлении был взят под контроль силами группировки "Центр".

Сейчас там проводятся поисковые мероприятия по выявлению и уничтожению украинских военнослужащих, укрывающихся в подвалах зданий.

Путин назвал это заметным событием в ходе специальной военной операции. По его словам, взятие города открывает прямую дорогу к выходу на границы ДНР.

