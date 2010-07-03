Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от мошенников

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по защите от действий мошенников, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что злоумышленники рассчитывают на доверчивость и наивность граждан.

Зачастую мошенники проникают в жилище под различными предлогами, а после таких визитов многие граждане остаются без сбережений.

В Роспотребнадзоре отметили, что в первую очередь нужно бережно обращаться с документами и своими персональными данными. Их нельзя давать в руки посторонним людям. Также не стоит называть пин-код и СVV (трехзначный код на обратной стороне карты) банковской карты.

"Если вы получили SMS-сообщение о блокировке карты или списании денежных средств, не перезванивайте по указанному в SMS номеру, чтобы узнать обо всех операциях, перезвоните по номеру, указанному на вашей банковской карточке, сходите в банк лично и проверьте баланс через банкомат/онлайн-банк", – говорится в сообщении.

Если предлагают заполнить анкету или опросный лист нужно внимательно изучить содержание, прежде чем что-либо подписывать.

Также нужно с осторожностью покупать у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продукты, мелкую бытовую технику. Такие товары могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цена, как правило, завышена.

Кроме того, нужно быть внимательным при посещении бесплатных демонстраций косметологических услуг (массаж, пилинг, уход за волосами и так далее), презентации косметики с "исключительными" свойствами. Продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денег, убеждают заключать кредитные договоры на крупные суммы.

Ранее эксперты назвали самые популярные способы мошенничества в сфере туризма и посоветовали, как не стать жертвой обмана. В прошлом году, по данным ассоциации ABTA, от действий мошенников пострадали более пяти тысяч туристов.

Согласно отчету ABTA (Action Fraud и Get Safe Online), по сравнению с 2017 годом число афер в области туризма выросло на 14%. Обманутые путешественники потеряли в общей сложности более девяти миллионов долларов. В среднем каждый пострадавший от мошенников турист лишился 1,8 тысячи долларов.