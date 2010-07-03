Эксперты назвали самые распространенные способы обмана туристов

Эксперты назвали самые популярные способы мошенничества в сфере туризма и посоветовали, как не стать жертвой обмана. В прошлом году, по данным ассоциации ABTA, от действий мошенников пострадали более пяти тысяч туристов, пишет News.ru.
Согласно отчету ABTA (Action Fraud и Get Safe Online), по сравнению с 2017 годом число афер в области туризма выросло на 14%. Обманутые путешественники потеряли в общей сложности более девяти миллионов долларов. В среднем каждый пострадавший от мошенников турист лишился 1,8 тысячи долларов.
По словам экспертов, три наиболее распространенных способа мошенничества связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и турами для паломников.
В частности, как отмечает ABTA, в 53% случаев мошенники используют такие схемы, как продажа поддельных авиабилетов или предложение бесплатных перелетов. Злоумышленники, как правило, совершают сделки по телефону или онлайн, стремясь получить доступ к личной информации и счетам туристов.
Еще четверть случаев связана с бронированием жилья. Например, клиентам предлагают оплатить отпуск на вилле, которая вовсе не существует или сдается от имени владельца, даже не подозревающего о сделке. При этом, предупреждают эксперты, мошеннические сайты, где путешественникам предлагают дома в аренду, могут выглядеть очень реалистично и содержать многочисленные отзывы клиентов.
Кроме того, в зоне риска оказались паломники. Путевки тем, кто отправляются в религиозные поездки, нередко предлагают турагентства без соответствующей квалификации. Мошенники завышают стоимость, объясняя это спецификой поездки, рассказали эксперты. В результате верующие в разы переплачивают за паломнический тур. Как уточнили в ABTA, особенно привлекают злоумышленников паломники, которые хотят совершить хадж.
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