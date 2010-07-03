Ростуризм и "Турпомощь" откроют горячую линию для путешественников

Ростуризм и ассоциация "Турпомощь" откроют горячую линию для путешественников с 1 мая. Об этом сообщает начальник правового управления Ростуризма Изо Арахамия.
Отмечается, что на сайте Ростуризма будут размещены все контактные телефоны, чтобы туристы смогли из любой точки мира получить необходимую информацию.
При этом Изо Арахамия также добавила, что туристам стоит заблаговременно задуматься о своей поездке. "Турист обязательно должен иметь при себе все контактные данные консульства за пределами РФ. Это обязанность турагента – передавать туристу такую информацию. Должна быть обязательная медицинская страховка. Все документы необходимо обязательно проверить", – цитирует начальника правового управления Ростуризма Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что российские черноморские курорты стали лидерами рейтинга бюджетных пляжных туров на майские праздники.
Самым дешевым путешествием является поездка в Крым, стоимость туров на двоих на полуостров начинается от 25,9 тысячи рублей. Путевки в Анапу обойдутся путешественникам в 28,4 тысячи рублей, в Сочи – 29,4 тысячи рублей. Отдых за границей значительно дороже: в топ-10 вошли Турция (49 900), Кипр (51 500), Тунис (52 700), Болгария (63 600), Черногория (64 500), Хорватия (74 000) и Испания (74 000).
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