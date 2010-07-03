Синоптики посоветовали россиянам отдыхать на Мальдивах

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Лучше всего для пляжного отдыха на майских праздниках подойдут Мальдивы, полагает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он рассказал, что температура воздуха там поднимется до 28–31 градусов, воды – до 28–29 градусов, – цитирует его "Интерфакс".

По мнению Вильфанда, с той же целью можно посетить юго-восток Азии. Там будет тепло, но ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров днем будут показывать около 28–30 градусов.

Комфортно будет и на Багамских островах, где воздух прогреется до 28–30 градусов, а вода – до 25–26 градусов.

Для экскурсионного отдыха Вильфанд посоветовал Среднюю Азию. В это время в Узбекистане, в Самарканде дневная температура составит 26–27 градусов, так что будет не очень жарко. В горных регионах температурный фон ниже, уточнил он.

В России для экскурсионного отдыха метеоролог порекомендовал Калининград, Казань и Алтай. Средняя температура там будет 17–19 градусов. Также комфортная погода установится в Крыму и на черноморском побережье.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что в предстоящие выходные погода позволит москвичам отправиться на шашлык. Воздух будет постепенно прогреваться. В субботу, 20 апреля, прогнозируется 12 градусов, а в воскресенье, 21 апреля, – до 10–15 выше нуля. Кроме того, по предварительным данным, лето тоже будет теплым.