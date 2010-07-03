Синоптики посоветовали россиянам отдыхать на Мальдивах

Лучше всего для пляжного отдыха на майских праздниках подойдут Мальдивы, полагает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он рассказал, что температура воздуха там поднимется до 28–31 градусов, воды – до 28–29 градусов, – цитирует его "Интерфакс".
По мнению Вильфанда, с той же целью можно посетить юго-восток Азии. Там будет тепло, но ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров днем будут показывать около 28–30 градусов.
Комфортно будет и на Багамских островах, где воздух прогреется до 28–30 градусов, а вода – до 25–26 градусов.
Для экскурсионного отдыха Вильфанд посоветовал Среднюю Азию. В это время в Узбекистане, в Самарканде дневная температура составит 26–27 градусов, так что будет не очень жарко. В горных регионах температурный фон ниже, уточнил он.
В России для экскурсионного отдыха метеоролог порекомендовал Калининград, Казань и Алтай. Средняя температура там будет 17–19 градусов. Также комфортная погода установится в Крыму и на черноморском побережье.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что в предстоящие выходные погода позволит москвичам отправиться на шашлык. Воздух будет постепенно прогреваться. В субботу, 20 апреля, прогнозируется 12 градусов, а в воскресенье, 21 апреля, – до 10–15 выше нуля. Кроме того, по предварительным данным, лето тоже будет теплым.
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