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14:52

Москвичам рассказали, когда отправляться на пикник

общество погода еда

14:52

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В предстоящие выходные погода позволит горожанам отправиться на шашлык, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что температура воздуха будет постепенно повышаться. В субботу, 20 апреля, прогнозируется плюс 12 градусов, а в воскресенье, 21 апреля, – до плюс 10–15.

"В эти выходные можно выходить на шашлык. Погода будет комфортная и теплая. В понедельник – потепление до 17 градусов, заморозки ночью не прогнозируем", – приводит слова Вильфанда Агентство "Москва".

Вильфанд отметил, что, по предварительным данным, лето будет теплым.

"По предварительным данным, лето будет в норме и выше", – сказал он. Также он рассказал, когда можно делать посадки на подмосковных огородах.

"В Московской области в конце апреля – начале мая можно уже заниматься садово-огородными работами и высевать зеленые культуры: петрушку, укроп, морковь", – сообщил Вильфанд.

На этой неделе в Москве уже был побит один погодный рекорд. В понедельник, 15 апреля, воздух в столице стал рекордно сухим в 2019 году. Температура воздуха в столице повысилась до 12–14 градусов, а влажность воздуха понизилась. На "Балчуге" она составила 16%, на ВДНХ – 18%, в МГУ – 30%. Такие низкие показатели несвойственны апрелю.

В среду в столице столбики термометров не поднимутся выше 10 градусов из-за северного ветра, но в пятницу начнет теплеть.

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общество погода еда

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