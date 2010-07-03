15 апреля стало самым сухим днем года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Рекордно сухим стал воздух в Москве в понедельник, 15 апреля. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
В этот день температура воздуха в столице повысилась до 12–14 градусов, а влажность воздуха понизилась. На "Балчуге" она составила 16%, на ВДНХ – 18%, в МГУ – 30%. Это самый сухой день в городе с начала года.
Такие низкие показатели несвойственны апрелю. Поясняется, что за последние 70 лет было лишь 19 дней, когда относительная влажность воздуха в апреле на ВДНХ оказалась менее 20%. Последний раз в апреле очень сухой воздух в Москве господствовал в 2018 году: на ТСХА влажность воздуха понижалась до 15%, на ВДНХ – до 18%.
Дефицит осадков на большей части столичной области и преобладание антициклонального режима погоды до конца недели приведут к росту степени пожарной опасности в регионе.
Кроме того, синоптики отметили большую разницу дневных и ночных температур в Москве в минувший понедельник. Такая погодная ситуация сохранится в городе и в ближайшие сутки.
Если днем столбики термометров после полудня показывали до 13 градусов, то под утро уже опустились до -1...-3. Однако к 11:00 воздух вновь прогрелся до 10,2 градуса.
Самые большие значения суточного хода отмечались на крайнем востоке Подмосковья – в Черустях (17,1 градуса). После дневного максимума 12,7 градуса к утру показатели там упали до -4,4 градуса.
Ранее москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении на текущей неделе. Своего пика этот показатель достигнет в среду, ожидается 762 миллиметра ртутного столба.
На выходных воздух может прогреться до 18–19 градусов. В то же время завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов не исключил снегопады в Москве до начала мая. По словам климатолога, снег может выпасть и на майские праздники, хотя он быстро растает. Ничего экстраординарного в весенних снегопадах нет, отметил эксперт.
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