Климатолог не исключил снегопадов в Москве до мая

Снегопады могут вернуться в Москву до начала 2019 года, однако это нормальное явление, рассказал замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
"Известно, что и на майские праздники снегопады, выпадение снега, который быстро тает, как явление время от времени случается в московском регионе. Ничего экстраординарного в этом нет, такие снегопады приходят с вторжениями холодного воздуха из Арктики", – цитирует его Агентство "Москва".
По словам климатолога, апрель в этом году не отличается аномальными колебаниями температуры. "По ощущениям, этот апрель в целом вполне нормальный. Те колебания температуры, которые есть, не являются какими-то аномалиями", – полагает специалист.
Он отметил, что в московском регионе заметно значительное потепление. "Теплеет в основном за счет зимы и осени, но весной также стало немного теплее. За последние 35–40 лет температура в Москве весной повысилась в среднем на 1,5–2 градуса", – пояснил Семенов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что скандинавский антициклон принесет в город температуру выше 10 градусов. Столбики термометров будут держаться на этом уровне почти все дни рабочей недели, к выходным может потеплеть. Осадков при этом не ожидается, будет солнечно.
В центре погоды "Фобос" также уточнили, что на этой неделе ожидается потепление до уровня климатической нормы. По ночам будет достаточно прохладно – от -3 до +2. Днем к пятнице воздух прогреется до +10...+15.
Снежный покров, образовавшийся за выходные в некоторых столичных районах, должен растаять в течение понедельника, 15 апреля. Известно, что на юге Подмосковья выпало около двух сантиметров снега, а в Кашире – до 19 сантиметров.
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