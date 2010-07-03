Апрельское похолодание москвичам не грозит – Гидрометцентр

Скандинавский антициклон принесет в Москву температуру выше 10 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает ИА "НСН".
Такие показатели будут держаться почти все дни рабочей недели, пояснил он. К выходным столбики термометров могут подняться. Осадков при этом не ожидается, будет солнечно. "Вполне комфортная погода", – заключил синоптик.
В центре погоды "Фобос" также отметили, что на этой неделе ожидается потепление до уровня климатической нормы. По ночам будет достаточно прохладно – от -3 до +2. Днем к пятнице воздух прогреется до +10...+15.
Снежный покров, который образовался за выходные в некоторых столичных районах, должен растаять в течение понедельника, 15 апреля. На юге Подмосковья выпало около двух сантиметров снега, а в Кашире – до 19 сантиметров.
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