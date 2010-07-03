Выпавший за выходные снег в столице сойдет в течение дня

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Снежный покров, который образовался за выходные в некоторых столичных районах, по прогнозам синоптиков, должен растаять в течение понедельника, 15 апреля.

"Местами в Москве сформировался временный снежный покров, он сегодня растает в течение дня, поскольку максимальная дневная температура составит 9–11 градусов тепла", – сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Представитель Гидрометцентра уточнила, что на юге Подмосковья в выходные выпало около двух сантиметров снега, а в Кашире выпало до 19 сантиметров снега.

Ранее сообщалось, что новая рабочая неделя подарит горожанам комфортную погоду без осадков.

В понедельник после полудня станет солнечно, а воздух прогреется до плюс 9–11 градусов. Осадки маловероятны, а северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Во вторник также установится малооблачная и сухая погода. Днем в городе потеплеет до плюс 8–13 градусов.

17 апреля термометры покажут от +8 до +10 градусов в мегаполисе и от +7 до +12 градусов в области.

По прогнозам, антициклон восстановит свои позиции к концу рабочей недели. 19 апреля в дневные часы воздух прогреется до плюс 11–13 градусов.