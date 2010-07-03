Теплую и солнечную погоду пообещали москвичам на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новая рабочая неделя подарит москвичам комфортную погоду без дождей. Потеплеет до плюс 13 градусов, сообщили специалисты центра погоды "Фобос".

Синоптики пообещали, что погода улучшится уже в понедельник, 15 апреля. После полудня в небе над столицей засияет солнце, а температура воздуха вырастет до плюс 9–11 градусов. Осадки маловероятны, а северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

16 апреля под влиянием антициклона в городе также установится малооблачная и сухая погода. При этом если ночью столбики термометров опустятся до нуля, а местами даже уйдут в слабый минус, то днем во вторник потеплеет до плюс 8–13 градусов.

В среду небо вновь затянут облака. "В середине недели фронтальный раздел, приближаясь с северо-востока, забросит к нам поля своих облаков", – пояснила специалист "Фобоса" Агентству "Москва". По ее словам, в ночные часы установятся слабые положительные температуры, а днем термометры покажут от +8 до +10 градусов в Москве и от +7 до +12 градусов по области.

По прогнозам, антициклон восстановит свои позиции к концу рабочей недели. Он обеспечит сухую и солнечную пятницу. 19 апреля в дневные часы воздух прогреется до плюс 11–13 градусов.

При этом в прошлое воскресенье, 14 апреля, погода в столице больше напоминала зимнюю. Водителей предупредили о гололедице на дорогах. Однако специалисты успокоили москвичей, пообещав, что уже на этой неделе в столичный регион вернется весна. Более того, по словам главы ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, к выходным можно ждать ощутимого повышения температуры – до плюс 18 градусов.

