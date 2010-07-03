ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию из-за гололеда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилистам в воскресенье, 14 апреля, рекомендуют соблюдать дистанцию на дорогах в связи с гололедом.

"Вот такая середина апреля – сегодня до минус 2, гололед местами и снег. Если вы вдруг успели переобуться, лучше никуда не ездить – резина на холоде держать не будет. На "зиме" держите дистанцию – на дороге возможен гололед", – указали в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В столице синоптики сегодня прогнозируют мокрый снег, ветер и температуру воздуха, близкую к нулю. Осадки продолжатся до утра понедельника. Не исключено, что в некоторых районах снег растает не сразу. По прогнозам, дневная температура будет около плюс 5 градусов.

В региональном главке МЧС сообщили, что в ближайшие часы ожидаются сильные осадки (мокрый снег и дождь), а также порывы ветра до 15 метров в секунду.

"До конца суток 14 апреля на юге и юго-востоке в Московской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, порывы ветра", – говорится в сообщении.

В понедельник и вторник будет в около плюс 10 градусов. Со среды температура может подняться до плюс 18.

Ранее синоптики отметили, что очень теплые дни в начале апреля по температуре приблизились к показателям конца апреля или даже начала мая. Пришедшее на смену теплу похолодание вернуло ситуацию обычным температурным значениям.

