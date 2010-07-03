В Москве потеплеет до +18 градусов на следующей неделе

Синоптики пообещали москвичам до плюс 18 градусов на следующей неделе. Как пояснил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, прохладная середина месяца соответствует климатической норме, однако, 18−21 апреля можно ждать ощутимого повышения температуры.
По словам метеоролога, на следующей неделе обойдется почти без осадков. "И постепенно за счет антициклона будут слабые отрицательные ночные температуры по области, в Москве − около нуля", − рассказал Варакин.
По прогнозам, если днем в понедельник и вторник ожидается от +9 до +12 градусов, то во второй половине недели потеплеет до плюс 15−18 градусов. Как отметил синоптик, очень теплые дни в начале апреля по температуре приблизились к показателям конца апреля или даже начала мая. Пришедшее на смену теплу похолодание вернуло ситуацию обычным температурным значениям, добавил собеседник агентства.
"Единственное, у нас сейчас дефицит осадков, они в основном по югу Подмосковья идут", − подчеркнул начальник ситуационного центра Росгидромета. По его словам, небольшие осадки возможны в Каширском, Серпуховском, Ступинском и Коломенском районах.
Ранее синоптики предупредили москвичей о заморозках на этих выходных. Так, в ночь на воскресенье температура может понизиться до -4 градусов.
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