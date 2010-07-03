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13 апреля, 22:02

В Москве потеплеет до +18 градусов на следующей неделе

общество погода

13 апреля, 22:02

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Синоптики пообещали москвичам до плюс 18 градусов на следующей неделе. Как пояснил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, прохладная середина месяца соответствует климатической норме, однако, 18−21 апреля можно ждать ощутимого повышения температуры.

По словам метеоролога, на следующей неделе обойдется почти без осадков. "И постепенно за счет антициклона будут слабые отрицательные ночные температуры по области, в Москве − около нуля", − рассказал Варакин.

По прогнозам, если днем в понедельник и вторник ожидается от +9 до +12 градусов, то во второй половине недели потеплеет до плюс 15−18 градусов. Как отметил синоптик, очень теплые дни в начале апреля по температуре приблизились к показателям конца апреля или даже начала мая. Пришедшее на смену теплу похолодание вернуло ситуацию обычным температурным значениям, добавил собеседник агентства.

"Единственное, у нас сейчас дефицит осадков, они в основном по югу Подмосковья идут", − подчеркнул начальник ситуационного центра Росгидромета. По его словам, небольшие осадки возможны в Каширском, Серпуховском, Ступинском и Коломенском районах.

Ранее синоптики предупредили москвичей о заморозках на этих выходных. Так, в ночь на воскресенье температура может понизиться до -4 градусов.

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