Москвичей призвали не спешить убирать зимние вещи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи. Об этом он рассказал "Известиям".
Метеоролог отметил, что в ближайшие выходные ожидается похолодание, добавив, что возможен снег. В пятницу-субботу столбики термометров ночью могут опуститься до -2 градусов, при этом днем температура воздуха прогреется лишь до +4...+8 градусов.
При этом Вильфанд отметил, что на следующей неделе погода начнет стремительно улучшаться и ближе к выходным на улице установится комфортная погода, а столбики термометров поднимутся до отметки +13..+15 градусов.
Однако метеоролог уточнил, что погода весьма переменчива и от нее можно ожидать различных сюрпризов.
"Потепление во второй половине апреля не означает, что весна уже постоянная. Она неустойчивая, будут обязательные возвраты, понижение температуры. В мае 2017 года устанавливался временный снежный покров", – добавил он.
По словам Вильфанда, россиянам не стоит забывать, что они живут в умеренных широтах, где весна сильно отличается от итальянской или испанской.
"Можно говорить, что весна пришла, но в московском исполнении. И она даже опережает свое развитие. В этом году весна получилась чуть более ранней по температуре", – заключил он.
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