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09:26

Москвичей призвали не спешить убирать зимние вещи

общество погода

09:26

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи. Об этом он рассказал "Известиям".

Метеоролог отметил, что в ближайшие выходные ожидается похолодание, добавив, что возможен снег. В пятницу-субботу столбики термометров ночью могут опуститься до -2 градусов, при этом днем температура воздуха прогреется лишь до +4...+8 градусов.

При этом Вильфанд отметил, что на следующей неделе погода начнет стремительно улучшаться и ближе к выходным на улице установится комфортная погода, а столбики термометров поднимутся до отметки +13..+15 градусов.

Однако метеоролог уточнил, что погода весьма переменчива и от нее можно ожидать различных сюрпризов.

"Потепление во второй половине апреля не означает, что весна уже постоянная. Она неустойчивая, будут обязательные возвраты, понижение температуры. В мае 2017 года устанавливался временный снежный покров", – добавил он.

По словам Вильфанда, россиянам не стоит забывать, что они живут в умеренных широтах, где весна сильно отличается от итальянской или испанской.

"Можно говорить, что весна пришла, но в московском исполнении. И она даже опережает свое развитие. В этом году весна получилась чуть более ранней по температуре", – заключил он.

"Утро": пятница готовит москвичам погодные сюрпризы

общество погода

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