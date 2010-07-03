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14:51

Настоящая весна придет в Москву во второй половине апреля

общество погода

14:51

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Настоящая весна придет в столичный регион во второй половине апреля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Метеоролог отметил, что в конце апреля столбики термометров поднимутся до отметки +15 градусов. При этом он добавил, что в это время обычно автомобилисты меняют зимнюю резину на летнюю.

"Так вот, раньше второй половины апреля не стоит этого ждать. Когда конкретно – скажу за три-пять дней. Пока еще рановато", – уточнил Вильфанд.

Ранее москвичам рассказали о похолодании в столичном регионе в пятницу, 12 апреля. Ночью столбики термометров в Москве опустятся до -1... +1 градуса, по области – от -2 до +3. Днем в столице будет максимум +4... +6 градусов, в Подмосковье – 2–7 градусов тепла. Осадки будут небольшие, однако на юге области они могут быть умеренными.

В выходные в регионе будет прохладно. Ночами температура будет понижаться до околонулевых значений. В субботу также ожидаются осадки, а с воскресенья установится сухая погода. Температура воздуха начнет расти.

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