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13:47

Похолодание и мокрый снег пообещали москвичам в пятницу

общество погода

13:47

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в столице в пятницу, 12 апреля, сообщает Гидрометцентр России.

Ночью столбики термометров в Москве опустятся до -1... +1 градуса, по области – от -2 до +3. Днем в столице будет максимум +4... +6 градусов, в Подмосковье – 2–7 градусов тепла. Осадки будут небольшие, однако на юге области они могут быть умеренными.

В выходные в регионе будет прохладно. Ночами температура будет понижаться до околонулевых значений. В субботу также ожидаются осадки, а с воскресенья установится сухая погода. Температура воздуха начнет расти.

Ранее столичных автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах из-за тумана в некоторых районах города. По данным ГКУ "Центр организации дорожного движения", густой туман присутствует на дорогах, несмотря на хорошую погоду.

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общество погода

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