Москвичей предупредили о густом тумане на дорогах

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Столичных автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах из-за тумана в некоторых районах города.

По данным ГКУ "Центр организации дорожного движения", густой туман присутствует на дорогах, несмотря на хорошую погоду.

"Сегодня отличная погода – тепло и ясно, но на дороге не стоит терять бдительность – в некоторых районах, особенно низинных, густой туман. Будьте внимательны на дороге, держите дистанцию и с чистой совестью наслаждайтесь весной", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

При этом, по данным центра погоды "Фобос", заморозки вернулись в Москву в ночь на 11 апреля.

"В столичный регион вернулись заморозки. В западных, центральных и северных районах температура воздуха опустилась ниже нуля. Холоднее всего было в Клину – минус 2,1. В Москве на метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха по данным на 6:00 составила минус 0,8", – говорится в сообщении.

Кроме того, ранним утром на столичный регион опустились так называемые радиационные туманы. Синоптики отмечают, что эти явления никак не связаны с ионизирующим излучением и не несут опасности.

"Такое излучение – часть радиационного обмена между нижними слоями атмосферы и подстилающей поверхностью. Прошедшие накануне дожди насытили почву и воздух влагой, а понижение температуры помогло ей сконденсироваться", – говорится в сообщении.

В результате некоторые районы столичного региона накрыл густой туман. Местами видимость ухудшалась до 100 метров, что затруднило движение транспорта и работу аэропортов.

В четверг, 11 апреля, в столице и Московской области ожидается переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до 12 градусов.

Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50 процентов.

МЧС по Московской области ранее предупредило о тумане. Отмечалось, что видимость будет ограничена 200-500 метрами.