Переменная облачность и до 12 градусов тепла ожидается в Москве в четверг

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков и до 12 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 11 апреля.

Как сообщает портал "Метеоновости", днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона.

Максимальная температура воздуха будет колебаться от 7 до 12 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов.

МЧС по Московской области ранее предупредило о тумане местами утром в четверг. Отмечалось, что видимость будет ограничена 200-500 метрами.